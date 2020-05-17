شكرا لقرائتكم خبر عن «21 سنة خطف».. «موسى» يكشف تفاصيل جديدة عن «خاطفة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

• والدتى عانت كثيرًا.. ولم يعش معنا طفل آخر

• كنا نعتقد بأننا أبناء «غير شرعيين»

• أبلغنا الجهات المختصة بأعمال الخاطفة «غير الشرعية»

• لا يزال أثر الاختطاف النفسي موجودًا

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قال موسى الخنيزي، أحد الشبان المختطفين الذين أعادتهم الجهات الأمنية إلى والده، فيما يعرف إعلاميًا بـ"خاطفة الدمام"، إنه اختطف لمدة 21 سنة، مؤكدًا أن والدته عانت بتحميلها مسؤولية خطفه

وأضاف، في أول ظهور إعلامي عبر قناة "روتانا خليجية": "لم يعش معنا طفل آخر في بيت الخاطفة"، وتابع: "لم يلفت انتباهنا أي شيء غير طبيعي في حياتنا السابقة وكنا نعتقد بأننا أبناء "غير شرعيين".

ومضى قائلا: "أبلغنا الجهات المختصة بأعمال "غير شرعية" كانت تقوم بها الخاطفة.. وأموالها كانت "غير مشروعة" في فترة سابقة، ومنصور كان يعيش معنا كزوج أم في المنزل ".

وتابع: "لا يزال أثر الاختطاف النفسي موجودا ولم أراجع طبيبا نفسيا، ودفاعي عن الخاطفة في البداية باعتبارها "أمي" ولا أكن لها نفس المشاعر بعد تبين الحقائق".