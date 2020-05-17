، الأسبوع في 10 صور: مطاعم بزبائن افتراضيين.. و"سيلفي" الدراج والبقرة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم؛ إذ تتواصل الجهود لتخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمحاصرة وباء كورونا، فيما ابتكرت بعض المطاعم طرقًا غير مألوفة للحفاظ على المسافة الاجتماعية بين روادها.
كما كان للصور الطريفة مكانٌ في هذا التقرير. ونترككم مع الصور:
1- كلب صغير ينظر بلهفة إلى أصابع البطاطس المقلية التي يحملها صاحبه في ولاية ميريلاند الأمريكية.
2- تايلاند.. قطة تنظر باستغراب لمحاولة صاحبها الاطمئنان على حرارتها.
3- أُم أمريكية (85 عامًا) تطمئن على ابنها عبر نافذة وهاتف.. فكورونا منعهما من اللقاء.
4- عرائس الباندا تحتل المقاعد الفارغة في مطعم تايلاندي للحفاظ على المسافة الاجتماعية بين رواده.
5- تماثيل على هيئة بشر للحفاظ على التباعد الاجتماعي استعدادًا لإعادة افتتاح المطاعم في فيرجينيا الأمريكية.
6- زبائن افتراضيون لمطعم أسترالي للمحافظة على إجراءات التباعد الاجتماعي استعدادًا لإعادة افتتاح المطاعم والمقاهي.
7- في حديقة عامة بالعاصمة الصينية بكين.. حلاق يقص شعر سيدة مسنة.
8- مظاهرات واشتباكات بين المتظاهرين ضد الحكومة وقوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد.
9- "تبدو معجبة به".. دراج يلتقط "سيلفي" مع بقرة في إحدى المزارع بألمانيا.
10- الثلوج تغطي أوراق الشجر في منطقة فيرمونت بالولايات المتحدة.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 01:00 AM
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم؛ إذ تتواصل الجهود لتخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لمحاصرة وباء كورونا، فيما ابتكرت بعض المطاعم طرقًا غير مألوفة للحفاظ على المسافة الاجتماعية بين روادها.
كما كان للصور الطريفة مكانٌ في هذا التقرير. ونترككم مع الصور:
1- كلب صغير ينظر بلهفة إلى أصابع البطاطس المقلية التي يحملها صاحبه في ولاية ميريلاند الأمريكية.
2- تايلاند.. قطة تنظر باستغراب لمحاولة صاحبها الاطمئنان على حرارتها.
3- أُم أمريكية (85 عامًا) تطمئن على ابنها عبر نافذة وهاتف.. فكورونا منعهما من اللقاء.
4- عرائس الباندا تحتل المقاعد الفارغة في مطعم تايلاندي للحفاظ على المسافة الاجتماعية بين رواده.
5- تماثيل على هيئة بشر للحفاظ على التباعد الاجتماعي استعدادًا لإعادة افتتاح المطاعم في فيرجينيا الأمريكية.
6- زبائن افتراضيون لمطعم أسترالي للمحافظة على إجراءات التباعد الاجتماعي استعدادًا لإعادة افتتاح المطاعم والمقاهي.
7- في حديقة عامة بالعاصمة الصينية بكين.. حلاق يقص شعر سيدة مسنة.
8- مظاهرات واشتباكات بين المتظاهرين ضد الحكومة وقوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد.
9- "تبدو معجبة به".. دراج يلتقط "سيلفي" مع بقرة في إحدى المزارع بألمانيا.
10- الثلوج تغطي أوراق الشجر في منطقة فيرمونت بالولايات المتحدة.
، الأسبوع في 10 صور: مطاعم بزبائن افتراضيين.. و"سيلفي" الدراج والبقرة ،
المصدر : الخليج 365
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