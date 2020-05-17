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محمد بن مسعود - الدمام - ذكر تقرير إخباري، السبت، أن نادي النصر الإماراتي يسعى لضم فابيو ليما لاعب الوصل إلى صفوفه، بينما طلب نادي الوصل الحصول على 70 مليون درهم نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب.
وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، عبر موقعها على الإنترنت، أنها علمت بأن نادي النصر طلب من نادي الوصل التعاقد مع فابيو ليما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت أن شركة الوصل لكرة القدم رفضت عرض النصر، واشترطت الحصول على 70 مليون درهم، نظير انتقال ليما، خصوصًا أنه يعد من العناصر الأساسية في صفوف "الفهود" خلال آخر ست سنوات.
وكانت إدارة النصر الإماراتي قد أعلنت في وقت سابق، التعاقد مع الأرجنتني سيباستيان تيجالي من نادي الوحدة، في إشارة إلى أنها تسعى لتعزيز خط الفريق الهجومي بنخبة من اللاعبين.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 12:43 AM
ذكر تقرير إخباري، السبت، أن نادي النصر الإماراتي يسعى لضم فابيو ليما لاعب الوصل إلى صفوفه، بينما طلب نادي الوصل الحصول على 70 مليون درهم نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب.
وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، عبر موقعها على الإنترنت، أنها علمت بأن نادي النصر طلب من نادي الوصل التعاقد مع فابيو ليما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت أن شركة الوصل لكرة القدم رفضت عرض النصر، واشترطت الحصول على 70 مليون درهم، نظير انتقال ليما، خصوصًا أنه يعد من العناصر الأساسية في صفوف "الفهود" خلال آخر ست سنوات.
وكانت إدارة النصر الإماراتي قد أعلنت في وقت سابق، التعاقد مع الأرجنتني سيباستيان تيجالي من نادي الوحدة، في إشارة إلى أنها تسعى لتعزيز خط الفريق الهجومي بنخبة من اللاعبين.
، الوصل يشترط : 70 مليون درهم للتنازل عن "ليما" ،
المصدر : الخليج 365
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