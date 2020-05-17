، البيروفي فارفان أول المصابين بكورونا في الدوري الروسي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أُصيب المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن السبت ناديه لوكوموتيف موسكو، ليصبح أول حالة في الدوري الروسي لكرة القدم المتوقع استئنافه في 21 يونيو.
كتب نادي العاصمة في حسابه على "تويتر": "تم تشخيص فيروس كورونا لدى لاعبنا جيفرسون فارفان. نتمنى له الصحة الجيدة، جيف! تعافى بسرعة!".
وأوضح رئيس النادي أناتولي ميشتتشيرياكوف لوكالة ريا-نوفوستي "هو في موسكو ولم ينقل إلى المستشفى، هذا القرار سيتخذ بحسب تعليمات السلطات والأطباء".
ويلعب فارفان (35 عامًا) مع لوكوموتيف منذ 2017، لكنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم بسبب إصابة في ركبته تعرض لها الصيف الماضي في كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.
وكان الاتحاد الروسي للعبة أعلن يوم أمس الجمعة استئناف مسابقاته في 21 يونيو دون جماهير، على الرغم من الإصابات المتزايدة في الأيام الأخيرة.
البيروفي فارفان أول المصابين بكورونا في الدوري الروسيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-17
أُصيب المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن السبت ناديه لوكوموتيف موسكو، ليصبح أول حالة في الدوري الروسي لكرة القدم المتوقع استئنافه في 21 يونيو.
كتب نادي العاصمة في حسابه على "تويتر": "تم تشخيص فيروس كورونا لدى لاعبنا جيفرسون فارفان. نتمنى له الصحة الجيدة، جيف! تعافى بسرعة!".
وأوضح رئيس النادي أناتولي ميشتتشيرياكوف لوكالة ريا-نوفوستي "هو في موسكو ولم ينقل إلى المستشفى، هذا القرار سيتخذ بحسب تعليمات السلطات والأطباء".
ويلعب فارفان (35 عامًا) مع لوكوموتيف منذ 2017، لكنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم بسبب إصابة في ركبته تعرض لها الصيف الماضي في كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.
وكان الاتحاد الروسي للعبة أعلن يوم أمس الجمعة استئناف مسابقاته في 21 يونيو دون جماهير، على الرغم من الإصابات المتزايدة في الأيام الأخيرة.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
12:23 AM
أُصيب المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن السبت ناديه لوكوموتيف موسكو، ليصبح أول حالة في الدوري الروسي لكرة القدم المتوقع استئنافه في 21 يونيو.
كتب نادي العاصمة في حسابه على "تويتر": "تم تشخيص فيروس كورونا لدى لاعبنا جيفرسون فارفان. نتمنى له الصحة الجيدة، جيف! تعافى بسرعة!".
وأوضح رئيس النادي أناتولي ميشتتشيرياكوف لوكالة ريا-نوفوستي "هو في موسكو ولم ينقل إلى المستشفى، هذا القرار سيتخذ بحسب تعليمات السلطات والأطباء".
ويلعب فارفان (35 عامًا) مع لوكوموتيف منذ 2017، لكنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم بسبب إصابة في ركبته تعرض لها الصيف الماضي في كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.
وكان الاتحاد الروسي للعبة أعلن يوم أمس الجمعة استئناف مسابقاته في 21 يونيو دون جماهير، على الرغم من الإصابات المتزايدة في الأيام الأخيرة.
، البيروفي فارفان أول المصابين بكورونا في الدوري الروسي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر البيروفي فارفان أول المصابين بكورونا في الدوري الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.