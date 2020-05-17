محمد بن مسعود - الدمام - استعانت بمترجمين لتوعية الجاليات بمختلف اللغات وتحذيرهم من خطر التجمعات وكورونا استعانت بلدية محافظة خميس مشيط بمترجمين لبث رسائل توعوية للوافدين بمختلف اللغات، تبين خطر التجمعات في انتشار فيروس كورونا المستجد عبر عدة وسائل بينها مكبرات الصوت. وقال رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني إنه من ضمن جهود البلدية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، اتخذت البلدية جميع التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة لتوعية الجاليات بمخاطر التجمعات، وذلك من خلال بث رسائل توعوية عن طريق الاستعانة بمترجمين بلغات مختلفة لتوضيح مخاطر تلك التجمعات بالتعاون مع اللجنة الخماسية المشكلة بأمر أمير المنطقة. 17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 12:47 AM استعانت بمترجمين لتوعية الجاليات بمختلف اللغات وتحذيرهم من خطر التجمعات وكورونا Advertisements شاهد.. بلدية خميس مشيط تخاطب الوافدين بـ"مكبرات الصوت" .. لهذا السبب شاهد.. بلدية خميس مشيط تخاطب الوافدين بـ"مكبرات الصوت" .. لهذا السبب استعانت بلدية محافظة خميس مشيط بمترجمين لبث رسائل توعوية للوافدين بمختلف اللغات، تبين خطر التجمعات في انتشار فيروس كورونا المستجد عبر عدة وسائل بينها مكبرات الصوت. وقال رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني إنه من ضمن جهود البلدية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، اتخذت البلدية جميع التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة لتوعية الجاليات بمخاطر التجمعات، وذلك من خلال بث رسائل توعوية عن طريق الاستعانة بمترجمين بلغات مختلفة لتوضيح مخاطر تلك التجمعات بالتعاون مع اللجنة الخماسية المشكلة بأمر أمير المنطقة. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. بلدية خميس مشيط تخاطب الوافدين بـ"مكبرات الصوت" .. لهذا السبب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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