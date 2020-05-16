السعودية | الرياضة والإسكان تعلنان عن إطلاق دوري جود بين 16 نادي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرياضة والإسكان تعلنان عن إطلاق دوري جود بين 16 نادي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- أطلقت وزارتا الرياضة والإسكان بالتعاون مع منصّة جود الإسكان اليوم (السبت) 23 رمضان 1441هـ، الموافق 16 مايو 2020م، مسابقة «دوري جود» بمشاركة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يهدف الدوري إلى جمع العطاءات والمساهمات الخيرية لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة ممن تنطبق عليها شروط الدعم السكني على مستوى مناطق المملكة كافة.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة عقد عدد من اللقاءات وورش العمل الافتراضية في الفترة الماضية، بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة رؤساء الأندية ومسؤولي الوزارتين.

وانطلقت فعاليات الدوري تحت وسم «#دوري_جود» على منصة «تويتر»، بين فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين البالغة 16 فريقاً، بمشاركة جماهيرها في تقديم العطاء الخيري، وتغطية الحالات المستحقة في منصة «جود الإسكان» التي ستخصص لكل نادٍ، وتنتهي بتتويج النادي الفائز بتغطية أكبر عدد من الحالات.

من جانبه، أعرب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بإطلاق «دوري جود»، وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «أشكر أخي وزير الإسكان ماجد الحقيل والقائمين على منصة جود الإسكان، على اهتمامهم ومساهمتهم في هذه المبادرة المشتركة والفعّالة، لتقديم يد العون للمجتمع بتأمين السكن لمن هم في أمسِّ الحاجة لذلك، من أجل ضمان المحافظة على استقرار العائلات المحتاجة، ومنح الفرصة للمجتمع بالمساهمة، ومد يد العون في شهر العطاء والجود».

وأضاف: «إن مشاركة الأندية الرياضية بمحبيها وجماهيرها في هذه المبادرة المجتمعية المهمة، تأكيد على ريادة وطننا في العمل الخيري واستمرار العطاء برياضتنا، وفق الدعم اللامحدود الذي تحظى به كافة القطاعات من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وحرصهما الكبير على رخاء هذا الوطن وشعبه، وتحقيق أعلى درجات العيش الكريم لهم».

Advertisements

واختتم وزير الرياضة تصريحه قائلًا: «نتطلع في وزارة الرياضة مع الإخوة في وزارة الإسكان و«منصة جود»، إلى أن تثمر هذه الجهود الموحدة بتحقيق أحلام وتطلعات من هم في أمسِّ الحاجة لنا اليوم، لنوفر لهم منزل العمر حرصاً على لم شمل الأسر، وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار الاجتماعي لهم في هذا الشهر الفضيل، الذي يتسابق فيه الناس إلى عمل الخير والبذل والعطاء بمختلف الصور والأشكال».

فيما قال وزير الإسكان ماجد الحقيل: «بدايةً أشكر أخي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على حرصه على المشاركة ودعمه لهذا العمل المعطاء، ومن دون شك أننا فقدنا خلال هذه الجائحة منافسات الدوري السعودي المثيرة، لتأتي هذه المبادرة النوعية في هذا الشهر المبارك، كمنافسة مجتمعية للعطاء الرياضي من خلال دوري جود».

وأضاف: «أهمية منصة جود الإسكان نابعة من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الذي قدم دعماً سخيّاً كأول متبرع بمبلغ 100 مليون ريال، تلاه ولي العهد الأمين بالتبرع بمبلغ 50 مليون ريال، ما يؤكد اهتمامهما وحرصهما على تفعيل الدور الاجتماعي وتسريع عجلة التنمية، من خلال نموذج موثوق للتكافل الاجتماعي الذي تمثله منصة جود للإسكان، ولا يخفى على الجميع ما للمنظومة الرياضية من أثر ودور فعال في المجتمع، لذا فإننا متفائلون بتحقيق الهدفين الاجتماعي والإنساني المنشودَين من هذه الحملة، من خلال مساهمة ومشاركة جماهير الأندية الرياضية، التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع السعودي الذي عوّدنا على عطائه وتكاتفه وحبه للخير».

واختتم الوزير ماجد الحقيل حديثه قائلاً: «أجدد الشكر لوزير الرياضة، وللفريق المميز في وزارة الرياضة، ولرؤساء الأندية وجماهير الأندية الذين بادروا في أوقات سابقة بدعم العديد من الحالات، وتمكين الأسر من الحصول على مساكنها الخاصة ـ بتوفيق الله ـ ثم بدعمهم ومساهماتهم، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد، وأن يتقبل الله تعالى من الجميع عطاءهم وبذلهم للخير».

ويأتي تدشين «دوري جود» ضمن سلسلة من منافسات تفاعلية خيرية عدة، أطلقتها «جود الإسكان» على حسابها في شبكة «تويتر» خلال الشهر الفضيل، مثل منافسة «جود النجوم»، و«جود الشعراء»، و«جود الموظفين».

ودشنت منصة جود الإسكان «دوري جود» في ظل فعاليات حملة «كل يوم بيت»، التي انطلقت باكورة أنشطتها مطلع شهر رمضان المبارك، لتحفيز العطاءات الخيرية الفردية من صدقات وزكوات، وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها، وبآلية مُحَوكمة وشفافة، تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه، كما تُعَدّ منصة «جود الإسكان» واحدةً من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية.