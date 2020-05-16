شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث النيابة يكشف الرواية الرسمية لـ«خاطفة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل
وقال، في لقاء عبر قناة "روتانا خليجية": " أنه تم إجراء 40 جلسة استجواب مع 21 متهمًا وشاهد و240 إجراء في القضية".
وأضاف: "ثبت أن للخاطفة ابنة بيولوجية (منار، 1405)، و (محمد، 1408)، وادعت الخاطفة أنها تزوجت خمس مرات وأما الرسمية المثبتة كانت مرتين فقط".
أكد أن الخاطفة ليست "عقيم" والاختبارات أثبتت أن "منار ومحمد" أبناءها البيولوجيين وليس لهما أي دور أو علم في قضية الخطف وابن الخاطفة محمد سعى في تصحيح وضع الأبناء.
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