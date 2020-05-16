شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كُليات تقنية رقمية جديدة للبنات الفصل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، عن افتتاح كُليات تقنية رقمية جديدة للبنات خلال الفصل المقبل. وأشار إلى أنه سيبدأ التقديم على الكلية التقنية الرقمية في الرياض 18 ذو القعدة المقبل، وعلى الكلية التقنية الرقمية في جدة 4 ذو القعدة.

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