، دومة الجندل: متطوعو الهلال الأحمر يقيمون نقطة فرز بصري في الأسواق ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع أوقاف الشاكرين للتوعية والحد من انتشار فيروس " كورونا

أقام الفريق التطوعي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقطة فرز بصري بأحد الأسواق التجارية بمحافظة دومة الجندل، بالتعاون مع أوقاف الشاكرين.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالجوف حمدان الضويحي أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لمبادرات فرع الهيئة بمنطقة الجوف، وتفعيلاً للدور التطوعي الذي يشارك فيه متطوعو ومتطوعات الهيئة للتوعية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبيّن أن فرع الهيئة بالمنطقة نفّذ من بداية الجائحة العديد من المبادرات التي شارك بها منسوبو الهيئة والفرق التطوعية التابعة؛ وذلك لتوعية أفراد المجتمع بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وخطورة عدم الانصياع للالتزام بالحجر المنزلي.