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محمد بن مسعود - الدمام - ينوي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، بناء مسجد في مدينة أوتريخت في هولندا.
وكشف أمرابط خلال مقطع فيديو، تفاصيل خطته لبناء المسجد، مع إظهار النماذج الأولى للتصاميم.
وقال النجم المغربي: "أنا هنا في هولندا، نحاول أن نبني مسجدًا، وهذه هي النماذج الأولى... ماذا تعتقدون".
وغادر أمرابط السعودية قبل بداية شهر رمضان، باتجاه هولندا حيث تقيم عائلته في أوتريخت، ويبدو أن المسجد سيتم إنشاؤه في هذه المدينة، التي يقضي بها معظم أوقات إجازاته.
وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ منتصف مارس الماضي، كإجراء احترازي، في انتظار استئناف المنافسات خلال أغسطس المقبل.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 11:17 PM
ينوي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، بناء مسجد في مدينة أوتريخت في هولندا.
وكشف أمرابط خلال مقطع فيديو، تفاصيل خطته لبناء المسجد، مع إظهار النماذج الأولى للتصاميم.
وقال النجم المغربي: "أنا هنا في هولندا، نحاول أن نبني مسجدًا، وهذه هي النماذج الأولى... ماذا تعتقدون".
وغادر أمرابط السعودية قبل بداية شهر رمضان، باتجاه هولندا حيث تقيم عائلته في أوتريخت، ويبدو أن المسجد سيتم إنشاؤه في هذه المدينة، التي يقضي بها معظم أوقات إجازاته.
وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ منتصف مارس الماضي، كإجراء احترازي، في انتظار استئناف المنافسات خلال أغسطس المقبل.
، نجم النصر نور الدين أمرابط ينوي بناء مسجد في هولندا ،
المصدر : الخليج 365
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