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محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، التعازي في فقيد الثقافة والأدب الدكتور عاصم حمدان.
ورفع وزير الثقافة تعازيه إلى ابن الفقيد أحمد بن عاصم حمدان، وذلك في برقية، قال فيها: "علمنا ببالغ الحزن بنبأ وفاة والدكم الدكتور الأديب/ عاصم بن حمدان؛ ونبلغكم وأسرة الفقيد كافة تعازينا ومواساتنا، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان".وزير الثقافة بدر بن فرحان
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 11:13 PM
قدَّم وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، التعازي في فقيد الثقافة والأدب الدكتور عاصم حمدان.
ورفع وزير الثقافة تعازيه إلى ابن الفقيد أحمد بن عاصم حمدان، وذلك في برقية، قال فيها: "علمنا ببالغ الحزن بنبأ وفاة والدكم الدكتور الأديب/ عاصم بن حمدان؛ ونبلغكم وأسرة الفقيد كافة تعازينا ومواساتنا، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان".
، "بدر بن فرحان" يعزي أسرة فقيد الثقافة والأدب عاصم حمدان ،
المصدر : الخليج 365
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