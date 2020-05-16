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بدأ القسم النسائي بلجنة "تراحم" في منطقة جازان توزيع عدد من الشيكات المخصصة للإعانات المالية لأسر النزلاء السعوديين بسجون المنطقة، الموقوفين في قضايا قتل، والمحكومين لفترات طويلة مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة، ومساعدتهم على توفير متطلباتهم الضرورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ويأتي ذلك بدعم من فاعل خير عن طريق الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".
وبحسب عائشة بنت شاكر الزكري، رئيسة القسم النسائي باللجنة، فإن هذه الدفعة شملت عشر أسر بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل منها، وبقيمة إجمالية بلغت 30 ألف ريال. معربة عن شكر وامتنان اللجنة للمتبرع على مبادرته الطيبة، ومثمنة جهود الأمانة العامة بالرياض في التنسيق والمتابعة.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 10:56 PM
بدعم من فاعل خيرإعانات مالية لأسر سجناء المحكوميات الطويلة في جازان
بدأ القسم النسائي بلجنة "تراحم" في منطقة جازان توزيع عدد من الشيكات المخصصة للإعانات المالية لأسر النزلاء السعوديين بسجون المنطقة، الموقوفين في قضايا قتل، والمحكومين لفترات طويلة مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة، ومساعدتهم على توفير متطلباتهم الضرورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ويأتي ذلك بدعم من فاعل خير عن طريق الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".
وبحسب عائشة بنت شاكر الزكري، رئيسة القسم النسائي باللجنة، فإن هذه الدفعة شملت عشر أسر بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل منها، وبقيمة إجمالية بلغت 30 ألف ريال. معربة عن شكر وامتنان اللجنة للمتبرع على مبادرته الطيبة، ومثمنة جهود الأمانة العامة بالرياض في التنسيق والمتابعة.
، إعانات مالية لأسر سجناء المحكوميات الطويلة في جازان ،
المصدر : الخليج 365
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