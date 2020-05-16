بالصور.. "الشؤون البلدية" تضبط نحو 68 ألف مخالفة صحية خلال الشهرين الماضيين

نفذت منظومة العمل البلدي حملات رقابية مكثفة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في أسواق النفع العام والمنشآت التجارية والغذائية، وتعزيز السلامة الغذائية، وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في بيان، أن التزام المواطنين والمقيمين بالاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد"؛ انعكس إيجابًا على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة.

ولفتت الوزارة إلى أن نسبة البلاغات شهدت خلال الفترة الأخير انخفاضًا ملموسًا، إثر التوعية والتواصل المستمر مع المستثمرين والمحلات والأسواق، والرسائل الموجهة للمواطنين والمقيمين.

وأشارت الوزارة، إلى أن فرق الرقابة الميدانية رصدت عبر الحملات الميدانية المكثفة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين (67 ألفًا و815) مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة "كورونا"، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

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وأوضحت الوزارة أن المخالفات تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كورونا المستجد"، والتكدس في الأسواق والمراكز التجارية، فضلًا عن تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وانتهاء التراخيص.

وشددت الوزارة على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية، وأكدت لتلك المنشآت ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في ظل أزمة "كورونا" .

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة عبر مركز الخدمة (940).

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