كُليتان رقميتان جديدتان تفتحان أبوابهما للمتدربات مطلع العام التدريبي المقبل

كشف محافظ "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اليوم السبت، عن إطلاق كليتين رقميتين للبنات، وبدء التدريب بهما مطلع الفصل التدريبي المقبل؛ وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل المرأة بالمملكة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تشغيل الكلية التقنية الرقمية بالرياض، والكلية التقنية الرقمية بجدة لتقديم برامج الدبلوم والبكالوريوس في تقنيات البيانات وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة، والتسويق الإلكتروني وتقنيات الويب.

وقال المحافظ: "إن التوجه إلى إنشاء كليات تقنية رقمية جاء لمواكبة احتياجات سوق العمل من الوظائف الرقمية، ولتمكين المرأة في هذا المجال بخريجات مؤهلات بالخبرة والكفاءة التي يتطلبها مستقبل سوق العمل، مثمنًا جهود القيادة لدعم قطاع التدريب التقني للسير بخطى واثقة نحو تدشين شواهد العصر والنماء والتوسع المهني الذي يلبي حاجة أبناء وبنات الوطن من التدريب التقني والرفع من مستوى جودة التدريب.

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وأشار المحافظ إلى أن الكليات الجديدة صممت على أحدث النظم الهندسية الحديثة، وجمعت فيها المرافق التدريبية التي تحتاجها المتدربة والمدربة كافةً؛ للرقي بالعملية التدريبية، وإضافة تخصصات تقنية جديدة، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية للكليتين تقدر بنحو 4000 متدربة.

ونوه المحافظ بجهود المؤسسة التي تعمل ضمن أهدافها الاستراتيجية على تهيئة البيئة الآمنة والمحفِّزة للتدريب، منطلقةً في ذلك من مؤشرات تقويم الأداء كالتوسع المهني واستيعاب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية واستخدام الموارد المثلى لتنفيذ المشروعات التدريبية التنموية المواكبة لرؤية 2030.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت مؤخرًا مواعيد القبول والتسجيل لمختلف التخصصات والبرامج بكلياتها ومعاهدها بجميع مناطق المملكة للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الجديد 1442هـ.

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