"الغذاء والدواء" تضبط أكثر من 120 ألف عبوة أغذية مخالفة ببريدة

داخل مستودع للتخزين

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، عن ضبط مستودع يُستخدم في تخرين الأغذية المنتهية الصلاحية ببريدة. وفي بيان بثته عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قالت الهيئة: "رصدت (الغذاء والدواء) في بريدة مستودعًا يخزن منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وضُبط بداخله ١٢٠٤٠٨ عبوات من المنتجات الغذائية المخالفة". وأكدت الهيئة إحالة مسؤولي المنشأة إلى الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. اقرأ أيضًا: الغذاء والدواء توضح طريقة التحكم في المشروبات المحلاة

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