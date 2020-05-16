استمرار أعمال الفرز البصري بمداخل نجران.. واستحداث نقطة جديدة بمحافظة يدمة

واصلت الفرق الميدانية التابعة لصحة منطقة نجران، أعمالها على مدار اليوم، في نقاط الفرز البصري في مداخل مدينة نجران لتقديم خدمات الفحص الصحي، والتوعية بالإجراءات الصحية للوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، كما جرى استحداث نقطة فرز جديدة بمركز العزيزية بمحافظة يدمة.

وقامت نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل نقطة الفرز أمام مستشفى الملك خالد، على طريق الملك عبدالعزيز، بفحص أكثر من 547 ألف شخص منذُ بدء إقامتها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة نجران للوقاية من الفيروس.

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وتأتي نقاط الفرز الصحي ضمن الإجراءات التي اتخذتها صحة المنطقة للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، وتحويل الحالات المشتبه بها، إلى المنشآت الصحية؛ حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات الإصابة، وتقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين والمقيمين في كيفية استخدام المعقمات وطرق غسل اليدين.

وأكدت الفرق الميدانية، أهمية التقيد بالمسافات الآمنة، والبعد عن التجمعات، والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه بالإصابة على الرقم (937).

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