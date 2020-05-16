التواصل عبر دوائر تليفزيونية مغلقة
عقدت في إدارة سجن مدينة سكاكا ومحافظة القريات أولى جلسات المحاكمة عن بُعد بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وتمكن عدد من النزلاء من التواصل مع الجهات القضائية عبر دوائر تليفزيونية تتيح الفرصة للتواصل المباشر بين النزلاء والقضاة بعد تجهيز عدد من الكبائن للمحاكمات الفردية والجماعية لتفعيل هذة الخدمة.
ويعمل النظام من خلال دوائر تلفزيونية مغلقة بهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بُعد بيسر ومرونة، ويكفل للنزلاء كافة الحقوق الشرعية والنظامية دون الحاجة الى نقلهم إلى المحكمة وما يترتب عليه من إجراءات واحترازات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن احترازات كورونا.. «سجون الجوف» تفعّل المحاكمات عن بُعد لخدمة نزلائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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