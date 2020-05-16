شاهد.. أسباب إصابة  الأطباء بفيروس "كورونا".. رغم الاحتياطات المشددة

كشف استشاري العظام السعودي بمستشفى "ميديكال" بألمانيا الدكتور حسين الأمل، عن أسباب إصابة الأطباء بفيروس "كورونا المستجد" رغم الإجراءات والاحتياطات التي يتخذونها عند التعامل مع المرضى.

وخلال عرض تجربته مع الإصابة بالفيروس، عبر الإخبارية، قال الدكتور حسين الأمل: "بالفعل يصاب الكثير من الأطباء بالجائحة رغم اتخاذ الاحتياطات والاحترازات اللازمة.. وفي إيطاليا أصيب نحو 19% من الأطباء، ولم تظهر عليهم الأعراض، لذلك يُنصح بعمل 4 مسحات دورية لكل مريض أسبوعيًّا لتلافي هذه المشكلة".

وأضاف الأمل: "حتى بالإجراءات الاحترازية التي يتخذها الأطباء، فإنهم أكثر عرضة للإصابة، بسبب الإنهاك في العمل لمدة قد تصل إلى 24 ساعة يوميًّا.. ويجب ألا ننسى أن الكمامة ليست واقية بنسبة 100%".

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وعن تجربته الشخصية في تنفيذ التباعد الاجتماعي مع أسرته داخل شقته، قال:" الوضع هنا في ألمانيا صعب للغاية، حيث إن الشقق ضيقة جدًّا كما هو الحال في كل دول أوروبا.. في الوقت نفسه لا تتوافر إمكانية الحجر أو العزل بالمستشفيات والفنادق كما يحدث في المملكة.

وأضاف: "بعد إبلاغي بأن المريضة التي كنت أعالجها مصابة بالفيروس، قررت زوجتي أن أرتدي الكمامة حتى داخل الشقة، وكانت الأسرة تجلس في الصالة وأنا في المطبخ، وبعد ثبوت إيجابية عينة تلك المريضة، تم تشديد الإجراءات من حيث استخدام الحمام والتنقل وغسل الملابس إلى آخره".

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