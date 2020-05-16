إنفوجراف.. العدل توضح آلية التقاضي عبر الاتصال المرئي

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، عن إجراء أكثر من 6 آلاف جلسة قضائية "عن بُعد" في 35 محكمة و46 سجنًا.

جاء ذلك عبر "إنفوجراف" بثته الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، لافتة إلى أن التقنيات المستخدمة في إجراء الجلسات "عن بعد"، مكونة من نظام اتصال مرئي، وكاميرات رقمية، وشاشة عرض متصلة بالسجون، ويتم ربط هذا النظام بقاعات المحاكم، وغرف الترجمة، في وجود ممثلي أطراف الدعوى مثل المحامين.

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