شرطة القصيم تُطيح بمواطنين تورّطا بارتكاب جرائم سرقة المركبات

ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على متهمين تورّطا بارتكاب جرائم سرقة المركبات.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية، تمكنت من القبض على متهمين اثنين، (سعوديي الجنسية في العقدين الرابع والخامس من العمر).

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد توفّر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة المركبات، وقد أقرّا بذلك؛ حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

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