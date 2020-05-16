تعرّف على تفاصيل تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تفاصيل المواد التي تم تعديلها في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية بعد موافقة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عليها في 8 مايو الجاري.

وأكدت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تعديل المهنة في الأحوال المدنية وفقًا للائحة التنفيذية يستوجب خطابًا أو تعريفًا مثبتًا من الجهة التابع لها، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد في المستند ويكون التعديل من الجهة عندما يكون الربط الإلكتروني متاحًا.

وأضافت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي أن تعديل المهنة يكون وفقًا للآتي:

-يدون في حقل المهنة موظف حكومي إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

-يدون في حقل المهنة موظف أهلي إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

-يدون في حقل المهنة متقاعد من انتهت خدماته بالتقاعد.

-يدون في حقل المهنة متسبب لمن انتهت خدماته لأي سبب غير التقاعد.

-يكون التعديل من (طالب- طالبة) إلى (ربة منزل- متسبب) بموجب إقرار بذلك.

-يدون في حقل المهنة تاجر أو تاجرة من كان يحمل سجل تجاري ساري المفعول.

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-يدون في حقل المهنة رجل أعمال أو سيدة أعمال من كان يحمل ثلاث سجلات تجارية سارية المفعول ومختلفة النشاط.

في السياق ذاته، أوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي أن التعديلات الجديدة ألغت النماذج الورقية والصور الشخصية عند التقدم لتجديد بطاقة الهوية الوطنية أو إصدار بدل تالف أو مفقود ويكون ذلك خاصا لمن كان له صورة أو بصمة في سجله المدني.

ووفقًا للحساب الرسمي للأحوال المدنية فأنه تم إلغاء متطلب الإعلان في الصحف ومضى شهر على الإعلان والمطالبة بالصكوك من كتابات العدل للحالات التالية:

-تغيير الاسم لمن تجاوز ثمانية عشر عامًا.

-حذف اسم الشهر أو الفخذ أو القبيلة أو اسم الجد الثاني.

-التعديل في اسم الأب أو الجد الأول أو إضافة اسم الجد الثاني.

-التعديل في اسم الشهر أو الفخذ أو القبيلة.

وكذلك أتاحت تعديلات اللائحة التنفيذية، قبول الإشعارات إلكترونيًا من الجهات التي لها اختصاص في الإثبات أو الإشعار عن أي واقعة مدنية يقتضي النظام أو لائحته قيدها وتم الربط الإلكتروني معها، وفقا للحساب الرسمي للأحوال المدنية.

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