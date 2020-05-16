السعودية اليوم / حاكم ولاية نيويورك الامريكية يكشف سبب تجدد إصابات كورونا بالولاية



واشنطن 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

قال حاكم ولاية نيويورك الأميركية آندرو كومو اليوم إن حالات كوفيد-19 الجديدة المؤكدة في الولاية مصدرها في الغالب أشخاص خرجوا من منازلهم إلى المتاجر أو لممارسة

وذكر في مؤتمره الصحفي اليومي عن فيروس

// انتهى //

22:50ت م

0157



واشنطن 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسقال حاكم ولاية نيويورك الأميركية آندرو كومو اليوم إن حالات كوفيد-19 الجديدة المؤكدة في الولاية مصدرها في الغالب أشخاص خرجوا من منازلهم إلى المتاجر أو لممارسة الرياضة أو لقاء آخرين، وليس من بين العاملين الأساسيين.وذكر في مؤتمره الصحفي اليومي عن فيروس كورونا أن "هذا الشخص أصيب وذهب إلى المستشفى أو أصيب وذهب إلى البيت وأصاب الآخرين الموجودين في البيت"مشيرا إلى أن العاملين معدل الإصابة بين العاملين الأساسيين أقل من الجمهور العام وتلك الحالات الجديدة مصدرها في الغالب أشخاص لا يعملون.// انتهى //22:50ت م0157

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