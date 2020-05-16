السعودية اليوم / مصادرة 48 مبسطاً وعربة عشوائية بنطاق بلدية المطار



جدة 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

قامت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية المطار الفرعية بمساندة دوريات من الضبط الميداني بحملة لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين بكامل النطاق حيث تم الوقوف على ستة مواقع ومصادرة ٢ طن من الفواكه والخضروات وإتلاف ٤٨ مبسطاً وعربة.

يذكر أن أعمال مكافحة ظاهرة الباعة الجائلين من الأعمال التي تقوم بمتابعتها الأمانة بشكل يومي في نطاق بلدية المطار الفرعية أسفر عن مصادرة ما يزيد عن ٤٥ عربة ومبسطا يسلم الصالح منها للاستهلاك لبنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعتمدة.

//انتهى//

22:38ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.