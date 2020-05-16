السعودية اليوم / هطول أمطار على مراكز محافظة الوجه



الوجه 23 رمضان 1441ه الموافق 16 مايو 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز محافظة الوجه، شلمت مركز الجو وأبو راكة ، كما هطلت أمطار متوسطة على هجرتي حريمل وسليع ومركز النشيفة .

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد

// انتهى//

22:35ت م

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