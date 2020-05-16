السعودية اليوم / بلدية البلد الفرعية تواصل حملاتها الرقابية بجولات ميدانية



جدة 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

واصلت بلدية البلد الفرعية بمحافظة جدة حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة لمتابعة المنشآت ومكافحة الظواهر السلبية في جانب سلامة الغذاء والنظافة العامة.

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس باسل فلمبان, أن فرق البلدية رصدت بمشاركة إدارة الرقابة التجارية والجهات الأمنية (الضبط الميداني) منزلا شعبيا يستخدم معملاً عشوائياً يعمل به مجموعة من المخالفين لنظام الإقامة والعمل يقومون بإعداد وصناعة الحلويات لتوزيعها على الأسواق ويفتقر للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية العامة وجرى مصادرة (8) أطنان من المضبوطات بسوق اليمن.

وبين أنه جرى إغلاق عشرة من المحال الشعبية بعد رصد عدد من المخالفات الصحية من عدم التقيد بالتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل النظافة، وفي سياق مكافحة البيع العشوائي صادرت بلدية البلد (19) من البسطات والعربات المخالفة في نطاق أحياء البغدادية الغربية والشرقية والسبيل والهنداوية وشارع الذهب وشارع المخزومي بالإضافة إلى (11) حافظة للأسماك وإغلاق حوش شعبي مخالف بحي الكندرة ومصادرة 16 رأساً من الأغنام وسلمت المضبوطات للجمعيات الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

// انتهى //

22:28ت م

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