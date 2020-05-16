السعودية اليوم / باكستان تستأنف رحلات الطيران الداخلي



إسلام آباد 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

استأنفت السلطات الباكستانية اليوم رحلات الطيران الداخلية ضمن تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق المفروضة في البلاد منذ شهرين بسبب فيروس

وأوضح وزير الطيران الباكستاني غلام سرور خان في بيان أنه جرى استئناف رحلات الطيران في خمسة مطارات رئيسة، مع فرض إجراءات تشغيل صارمة للغاية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيسمح باستخدام 50% من المقاعد في جميع الطائرات مع تعقيمها بشكل متكررة من الداخل، وإلزام الركاب بالتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه وتعقيم اليدين، مشيراً إلى أنه لن يُسمح بتقديم الطعام أو المشروبات داخل الطائرات.

من جهة أخرى أوضحت هيئة الطيران المدني الباكستانية أن الحظر على رحلات الطيران الدولية سيبقى سارياً حتى 31 مايو الحالي.

// انتهى //

21:42ت م

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إسلام آباد 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واساستأنفت السلطات الباكستانية اليوم رحلات الطيران الداخلية ضمن تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق المفروضة في البلاد منذ شهرين بسبب فيروس كورونا وأوضح وزير الطيران الباكستاني غلام سرور خان في بيان أنه جرى استئناف رحلات الطيران في خمسة مطارات رئيسة، مع فرض إجراءات تشغيل صارمة للغاية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضاف أنه سيسمح باستخدام 50% من المقاعد في جميع الطائرات مع تعقيمها بشكل متكررة من الداخل، وإلزام الركاب بالتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه وتعقيم اليدين، مشيراً إلى أنه لن يُسمح بتقديم الطعام أو المشروبات داخل الطائرات.من جهة أخرى أوضحت هيئة الطيران المدني الباكستانية أن الحظر على رحلات الطيران الدولية سيبقى سارياً حتى 31 مايو الحالي.// انتهى //21:42ت م0144

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