

جيزان 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أجرت صحة جازان 1061 عملية جراحية خلال شهر أبريل الماضي في عدد من مستشفياتها، حيث تنوعت هذه العمليات ما بين 929 عملية كبرى و132 عملية صغرى، في حين بلغت العمليات الطارئة منها 823 عملية جراحية.

وأوضحت أن قسم النساء والولادة أجرى 448 عملية، وقسم الجراحة العامة 258 عملية، و172 عملية عظام وعمود فقري، وتنوعت باقي العمليات بين تخصصات التجميل والحروق، والمسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة العيون، وجراحة الأطفال وجراحة الأسنان والفكين وغيرها.

وبلغ عدد العمليات التي أجراها مستشفى الملك فهد المركزي 338 عملية، ومستشفى صبيا العام 245 عملية، ومستشفى أبو عريش العام 108عمليات ، و92 عملية في مستشفى الأمير محمد بن ناصر، أما مستشفى بني مالك العام فقد أجرى 76 عملية، ومستشفى الطوال العام 69، وتوزعت باقي العمليات على مستشفيات العارضة، وأحد المسارحة، وفيفا، والدرب، والعيدابي، وصامطة، وفرسان، وضمد العام.

// انتهى //

21:40ت م

0142





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إجراء أكثر من ألف عملية جراحية بمستشفيات جازان خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.