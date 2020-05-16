السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر مخبأ للجماعات الإرهابية ويوقف مهربين



الجزائر 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري بمحافظة قسنطينة مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على كمية من الأسلحة والذخيرة.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان ،أن قواتها بتمراست أوقفت 128 مهرباً وحجزت شاحنتين وأجهزة كشف عن المعادن.

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21:29ت م

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