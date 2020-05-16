

بغداد 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

سجلت العراق 67 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في بغداد, مارفع عدد حالات الوفاة إلى 121 حالة, وسجلت 37 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2126 حالة شفاء.

// انتهى //

21:14ت م

0139



بغداد 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسسجلت العراق 67 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وميسان وذي قار وكركوك ونينوى, وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 3260 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في بغداد, مارفع عدد حالات الوفاة إلى 121 حالة, وسجلت 37 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2126 حالة شفاء.// انتهى //21:14ت م0139

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 67 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.