

الطائف 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

اختتمت جامعة الطائف العام الجامعي 1441، بعد أن أنهت جميع الاختبارات عن بعد لمراحل البكالوريس والدبلوم والماجستير وطلاب الانتساب.

وأعرب مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، عن تهنئته لجميع خريجي الجامعة وطلابها المنتظمين والمنتسبين، مثمناً كل الجهود المبذولة والأوقات المستثمرة لاستمرارهم في التحصيل العلمي والمعرفي في ظل الظروف الاستثنائية .

ونوه مدير جامعة الطائف المكلف إلى تفعيل الجامعة طرق التعليم عن بعد وتسخيرها ، مؤكداً عدم تأثر العملية التعليمية، واستمرار المحاضرات الافتراضية، وصولاً إلى إتمام الاختبارات النهائية عن بعد.

إلى ذلك، كشف تقرير أصدرته جامعة الطائف عن الاختبارات الإلكترونية التي أجريت خلال الفترة من الثالث إلى 21 رمضان الجاري، عن تقديم الطلبة أكثر من 210 آلاف اختبار في 5559 شعبة دراسية.

كما بلغ عدد العمليات التي نفذها مركز الدعم والمساندة بالجامعة للطلاب والطالبات خلال الفترة نفسها 1250 عملية دعم، منها 663 عملية عبر مركز الدعم، و340 عملية عبر الواتس اب، و247 عبر المكالمات الهاتفية.

// انتهى //

20:59ت م

0137





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الطائف تنهي الاختبارات عن بعد وتختتم العام الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.