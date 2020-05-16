الملك سلمان بالزي العسكري يفعل هذا الأمر الهام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 16 مايو 2020 09:15 مساءً - ‏23 دقيقة مضت أخبار السعودية 35 زيارة

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أعاد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله، وهما يرتديان ملابس عسكرية.

وبالبحث عن الصورة، اتضح أنها تعود إلى العام 1956، حين تطوع الملك سلمان والملك فهد أثناء العدوان الثلاثي على مصر.

وأوضح حساب “تاريخ آل سعود” أن الشخص الذي يتوسط الملك سلمان والملك فهد في الصورة هو الأمير تركي بن عبدالعزيز.

