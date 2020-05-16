، 8 مدن رياضية تحتضن بطولة أمم أوروبا 2021 ،

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أشار ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إقامة بطولة يورو 2020، التي تأجلت لتقام العام المقبل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، في عدد أقل من الملاعب مما كان مخططاً في البداية وهو 12 ملعباً.
وقال سيفرين لشبكة "بي إن سبورتس" التلفزيونية: "الفكرة من حيث المبدأ هي أن نبقى في نفس المدن. الآن نجري محادثات".
وأضاف: "مع جاهزية تسع مدن، ومواجهة بعض المشكلات مع ثلاث مدن. لذلك، سنجري مزيداً من المناقشات، ومن حيث المبدأ سنقيم البطولة في 12 مدينة، ولكن "إذا لم يحدث هذا، فنحن مستعدين لإقامتها في 10 أو تسع أو ثماني مدن".
وكان الاتحاد الأوروبي يريد إقامة البطولة عبر القارة هذا الصيف الذي يوافق الذكرى الستين للبطولات الأوروبية. والآن ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو العام المقبل، بعدما تأجلت بسبب الوباء.فيروس كورونا الجديد
8 مدن رياضية تحتضن بطولة أمم أوروبا 2021صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-16
أشار ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إقامة بطولة يورو 2020، التي تأجلت لتقام العام المقبل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، في عدد أقل من الملاعب مما كان مخططاً في البداية وهو 12 ملعباً.
وقال سيفرين لشبكة "بي إن سبورتس" التلفزيونية: "الفكرة من حيث المبدأ هي أن نبقى في نفس المدن. الآن نجري محادثات".
وأضاف: "مع جاهزية تسع مدن، ومواجهة بعض المشكلات مع ثلاث مدن. لذلك، سنجري مزيداً من المناقشات، ومن حيث المبدأ سنقيم البطولة في 12 مدينة، ولكن "إذا لم يحدث هذا، فنحن مستعدين لإقامتها في 10 أو تسع أو ثماني مدن".
وكان الاتحاد الأوروبي يريد إقامة البطولة عبر القارة هذا الصيف الذي يوافق الذكرى الستين للبطولات الأوروبية. والآن ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو العام المقبل، بعدما تأجلت بسبب الوباء.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
09:26 PM
بعد تفشي جائحة كورونا
أشار ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إقامة بطولة يورو 2020، التي تأجلت لتقام العام المقبل بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، في عدد أقل من الملاعب مما كان مخططاً في البداية وهو 12 ملعباً.
وقال سيفرين لشبكة "بي إن سبورتس" التلفزيونية: "الفكرة من حيث المبدأ هي أن نبقى في نفس المدن. الآن نجري محادثات".
وأضاف: "مع جاهزية تسع مدن، ومواجهة بعض المشكلات مع ثلاث مدن. لذلك، سنجري مزيداً من المناقشات، ومن حيث المبدأ سنقيم البطولة في 12 مدينة، ولكن "إذا لم يحدث هذا، فنحن مستعدين لإقامتها في 10 أو تسع أو ثماني مدن".
وكان الاتحاد الأوروبي يريد إقامة البطولة عبر القارة هذا الصيف الذي يوافق الذكرى الستين للبطولات الأوروبية. والآن ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو العام المقبل، بعدما تأجلت بسبب الوباء.
، 8 مدن رياضية تحتضن بطولة أمم أوروبا 2021 ،
المصدر : الخليج 365
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