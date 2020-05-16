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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة أنها رصدت 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا وفيات جديدة.
جاء في بيان وزارة الصحة، اليوم السبت: "تم تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 27356 حالة، في حين بقي إجمالي الوفيات عند 21".
وأوضحت الوزارة في بيان أن غالبية الإصابات الجديدة تعود لعمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم. وقالت إن من بين المصابين أربعة ممن يحملون الإقامة الدائمة.فيروس كورونا الجديد
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 09:52 PM
وزارة الصحة: خلال الـ24 ساعة الماضية لا وفيات جديدة
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة أنها رصدت 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا وفيات جديدة.
جاء في بيان وزارة الصحة، اليوم السبت: "تم تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 27356 حالة، في حين بقي إجمالي الوفيات عند 21".
وأوضحت الوزارة في بيان أن غالبية الإصابات الجديدة تعود لعمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم. وقالت إن من بين المصابين أربعة ممن يحملون الإقامة الدائمة.
، سنغافورة تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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