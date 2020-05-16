محمد بن مسعود - الدمام - احتفل حسن محمد شيبان مرير، أحد منسوبي معلمي التربية الخاصة في المنطقة الشرقية بحصوله على درجة الماجستير من جامعة الملك سعود كلية التربية – قسم التربية الخاصة . وجاءت الرسالة تحت عنوان "أهمية تطبيق فنيات تحليل السلوك التطبيقي للتلاميذ ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه من وجهة نظر معليمهم". 16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 09:17 PM Advertisements "حسن المرير" يحصل على الماجستير فى التربية الخاصة "حسن المرير" يحصل على الماجستير فى التربية الخاصة احتفل حسن محمد شيبان مرير، أحد منسوبي معلمي التربية الخاصة في المنطقة الشرقية بحصوله على درجة الماجستير من جامعة الملك سعود كلية التربية – قسم التربية الخاصة . وجاءت الرسالة تحت عنوان "أهمية تطبيق فنيات تحليل السلوك التطبيقي للتلاميذ ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه من وجهة نظر معليمهم". الكلمات المفتاحية ، "حسن المرير" يحصل على الماجستير فى التربية الخاصة ،

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