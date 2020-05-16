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نفذ فرع الرئاسة العامة الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة جولات ميدانية توعوية للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد تحت شعار (وليسعك بيتك) من تاريخ 27 رجب وحتى 18 من شهر رمضان .
وقال المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة سالم الصواط إنه وفقاً لإحصائية جهود الهيئة بالمنطقة بلغ عدد الجولات الميدانية 1121 جولة ومتابعة 244 بلاغاً متنوعًا، وتمت معالجته و136 مشاركة مع جهات ذات علاقة، بالإضافة إلى مشاركة 148 لوحة توعوية .
وتابع: استفاد من هذه الجولات أكثر من 2.5 مليون، كما شاركت بـ 38 لوحة توجيهية، بينما استفاد أكثر من 3.100.000 عبر التواصل الاجتماعي وأكثر من 75 مادة إعلامية .
فيروس كورونا الجديد منع التجول
بشعار "وليسعك بيتك".. "هيئة مكة" تنفذ 1121 جولة توعوية لمواجهة "كورونا"هادي العصيمي الخليج 365 2020-05-16
نفذ فرع الرئاسة العامة الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة جولات ميدانية توعوية للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد تحت شعار (وليسعك بيتك) من تاريخ 27 رجب وحتى 18 من شهر رمضان .
وقال المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة سالم الصواط إنه وفقاً لإحصائية جهود الهيئة بالمنطقة بلغ عدد الجولات الميدانية 1121 جولة ومتابعة 244 بلاغاً متنوعًا، وتمت معالجته و136 مشاركة مع جهات ذات علاقة، بالإضافة إلى مشاركة 148 لوحة توعوية .
وتابع: استفاد من هذه الجولات أكثر من 2.5 مليون، كما شاركت بـ 38 لوحة توجيهية، بينما استفاد أكثر من 3.100.000 عبر التواصل الاجتماعي وأكثر من 75 مادة إعلامية .
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
09:26 PM
"سالم الصواط": استفاد منها أكثر من 5.6 مليون شخص ميداني وعبر مواقع التواصل
نفذ فرع الرئاسة العامة الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة جولات ميدانية توعوية للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد تحت شعار (وليسعك بيتك) من تاريخ 27 رجب وحتى 18 من شهر رمضان .
وقال المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة سالم الصواط إنه وفقاً لإحصائية جهود الهيئة بالمنطقة بلغ عدد الجولات الميدانية 1121 جولة ومتابعة 244 بلاغاً متنوعًا، وتمت معالجته و136 مشاركة مع جهات ذات علاقة، بالإضافة إلى مشاركة 148 لوحة توعوية .
وتابع: استفاد من هذه الجولات أكثر من 2.5 مليون، كما شاركت بـ 38 لوحة توجيهية، بينما استفاد أكثر من 3.100.000 عبر التواصل الاجتماعي وأكثر من 75 مادة إعلامية .
، بشعار "وليسعك بيتك".. "هيئة مكة" تنفذ 1121 جولة توعوية لمواجهة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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