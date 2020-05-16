السعودية | عضو البرلمان التايلندي ورؤساء مجالس إسلامية في تايلند يثمنون دور برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في مساعدة المسلمين

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تواصل وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في تايلند جهودها في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور على المسلمين في ولايات تايلند للعام الجاري 1441هــ، حيث وزعت الوزارة في بانكوك أكثر من 4000 سلة غذائية ليستفيد منها أكثر من 30 ألف مسلم بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجالس الإسلامية في ولايات تايلند.

وأكد عضو البرلمان التايلندي عن ولاية فطاني الشيخ أنوار صالح أن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لا تزال تمد يد العون للمسلمين في السراء والضراء وهو ليس بغريب على مملكة الإنسانية، منوهاً بتخصيص عدد من السلال لرجال الأمن لتخفيف آثار وباء كورونا في هذا الشهر المبارك.

فيما قدم عدد من رؤساء المجالس الإسلامية ومنهم رئيس المجلس الاسلامي في بانكوك ساماد مالوليم ورئيس المجلس الاسلامي في فتالونج الدكتور أحمد إحسان ووكيل المجلس الإسلامي في فطاني صلاح الدين حاج محمد الشكر والتقدير لقيادة المملكة على مواقفها الراسخة الداعمة لكل المسلمين بالعالم اتساقاً مع ريادتها للعمل الإسلامي وحرصها على مد جسور التواصل مع كل المسلمين بالعالم، منوهين بدور وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ البرنامج وفق الإجراءات الاحترازية وبكل مهنية أسهمت في تنوع فئات المستفيدين منه بولايات تايلند.