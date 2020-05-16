- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو توضح فيه عقوبة من يبث الشائعات حيال جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة.
وقالت "الداخلية": إن "مرتكب هذه المخالفات يعاقب بفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو الغرامة والسجن معًا، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة".
وأكدت وزارة الداخلية في حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائيًا، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه، علمًا بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا. فيروس كورونا الجديد
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 08:52 PM
قالت: عبر منصات وتطبيقات التواصل أو تداولها ما يسبب إثارة الهلع
نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو توضح فيه عقوبة من يبث الشائعات حيال جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة.
وقالت "الداخلية": إن "مرتكب هذه المخالفات يعاقب بفرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو الغرامة والسجن معًا، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة".
وأكدت وزارة الداخلية في حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائيًا، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه، علمًا بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا.
، بفيديو توضيحي.. الداخلية: هذه عقوبة من ينشر الشائعات عن كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بفيديو توضيحي.. الداخلية: هذه عقوبة من ينشر الشائعات عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.