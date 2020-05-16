محمد بن مسعود - الدمام - آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 7931 حالة أعلنت الإمارات عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 22627 حالة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 7931 حالة، وذلك بعد تماثل 603 حالات للشفاء.فيروس كورونا الجديد الإمارات: تسجيل 796 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 22627 إصابة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-16 أعلنت الإمارات عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 22627 حالة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 7931 حالة، وذلك بعد تماثل 603 حالات للشفاء. Advertisements 16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 08:43 PM آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 7931 حالة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 7931 حالة أعلنت الإمارات عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 22627 حالة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 7931 حالة، وذلك بعد تماثل 603 حالات للشفاء. ، الإمارات: تسجيل 796 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 22627 إصابة ،

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