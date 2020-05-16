، مصر: سنحسم مصير الدوري نهاية "مايو" ،

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محمد بن مسعود - الدمام - د ب أ: أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن موقف الدوري الممتاز لكرة القدم سيحسم خلال الشهر الحالي.
وتوقف الدوري المصري منذ منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، ووضع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يوم 25 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لتقديم الاتحادات الوطنية تصوراتها بشأن استئناف الدوري أو أسباب إلغائه.
وقال وزير الرياضة إن كل شيء سيتم اتخاذه خلال الشهر الجاري، سواء بالاستئناف أو الإلغاء وفقًا لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء فيروس كورونا.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم حالياً فيما يتعلق بانتظار رد الاتحاد الدولي (الفيفا) على إجراء انتخابات الاتحاد لمدة عام طبقا لقانون الرياضة الجديد.
وأكد صبحي في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام المصرية اليوم السبت أن اللجنة الخماسية انتهت بالفعل من وضع اللائحة الجديدة المقرر أن تجري عليها الانتخابات المقبلة, حيث تقوم الوزارة بدراستها قبل عرضها على الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في الموافقة عليها أو تعديل أي من بنودها.فيروس كورونا الجديد مصر
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 08:52 PM
د ب أ: أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن موقف الدوري الممتاز لكرة القدم سيحسم خلال الشهر الحالي.
وتوقف الدوري المصري منذ منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، ووضع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يوم 25 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لتقديم الاتحادات الوطنية تصوراتها بشأن استئناف الدوري أو أسباب إلغائه.
وقال وزير الرياضة إن كل شيء سيتم اتخاذه خلال الشهر الجاري، سواء بالاستئناف أو الإلغاء وفقًا لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء فيروس كورونا.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم حالياً فيما يتعلق بانتظار رد الاتحاد الدولي (الفيفا) على إجراء انتخابات الاتحاد لمدة عام طبقا لقانون الرياضة الجديد.
وأكد صبحي في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام المصرية اليوم السبت أن اللجنة الخماسية انتهت بالفعل من وضع اللائحة الجديدة المقرر أن تجري عليها الانتخابات المقبلة, حيث تقوم الوزارة بدراستها قبل عرضها على الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في الموافقة عليها أو تعديل أي من بنودها.
، مصر: سنحسم مصير الدوري نهاية "مايو" ،
المصدر : الخليج 365
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