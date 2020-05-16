شاهد نت: برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 23 الثالثة والعشرون رمضان 2020 كاملة - أشرف بن شرقي

تبث قناة إم بي سي مصر اليوم السبت الحلقة 23 الثالثة والعشرون من برنامج رامز مجنون رسمي للفنان رامز جلال، حيث تعرض القناة البرنامج في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر وفلسطين والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت الأمارات.

شاهد نت: برنامج امز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 23 الثالثة والعشرون رمضان 2020 كاملة

وحلت في الحلقة الثانية والعشرون الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضيفة ببرنامج رامز مجنون رسمي والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، حيث كسرت فقرة الثعبان صمود سوزان أمام رامز جلال وسط انتقادات ان البرنامج تمثيل ليس حقيقة.

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ويقدر عدد مشاهدات البرنامج خلال السنوات السابقة والحالية بعشرة ملايين، حيث لاقي برموا لتروجي للبرنامج ها العام ترحيب من قبل محبي البرنامج في الوطن العربي والخليج والاتحاد الأوربي وحصل على 26 مليون إعجاب خلال يومين.

وافصحت قناة إم بي سي مصر اليوم السبت 16 مايو 2020، عن اسم صيف الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج رامز مجنون رسمي، اللاعب أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك.

وأثارت شائعات أن ضيوف برنامج رامز جلال يتلقون أمولاُ مقابل بث وظهور الحلقة الأمر الذي نفته بشدة إدارة البرنامج مشيرة أن البرنامج يستضيف أبرز النجوم وألمعها على الساحة العربية، حيث تساعد المذيعة أروى من خلال جذبهم للحوار والمقابلة.