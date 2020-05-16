انقلاب شاحنة في حادث مروري على طريق «الطائف-الباحة»

أدّى إلى إصابة قائدها ونقله للمستشفى..
تسبب انحراف شاحنة عن مسارها وانقلابها اليوم السبت، على طريق (الطائف-الباحة)، في إصابة قائدها، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
وذكر الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية عبر «تويتر»، أنه تم «انحراف شاحنة عن مسارها وانقلابها على طريق الطائف الباحة وإصابة قائدها».
وأضاف أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
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