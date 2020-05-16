لـ610 من المواطنين والمقيمين
أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، عن سداد مديونية 610 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة «فُرجت» في يومها العاشر.
وبلغت قيمة الديون التي تم سدادها 39 مليونًا و926 ألفًا و259 ريالًا.
وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود إلى المحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهًا أن الخدمة متاحة عبر منصة «أبشر» فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
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كانت هذه تفاصيل خبر في يومها العاشر.. سداد قرابة 40 مليون ريال مديونيات المستفيدين من «فُرجت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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