في يومها العاشر.. سداد قرابة 40 مليون ريال مديونيات المستفيدين من «فُرجت»

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، عن سداد مديونية 610 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة «فُرجت» في يومها العاشر.

وبلغت قيمة الديون التي تم سدادها 39 مليونًا و926 ألفًا و259 ريالًا.

وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود إلى المحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهًا أن الخدمة متاحة عبر منصة «أبشر» فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.