السعودية | 40 مليون ريال سداد مديونيات المستفيدين من خدمة “فُرجت” في يومها العاشر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 40 مليون ريال سداد مديونيات المستفيدين من خدمة “فُرجت” في يومها العاشر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:52 مساءً, 16 مايو 2020 م المناطق - الرياض أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، عن سداد مديونية 610 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة “فُرجت” في يومها العاشر، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها ( 39,926,259 ) ريالاً.

وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة “أبشر” فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

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