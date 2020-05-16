السعودية | تعز اليمنية تشهد توزيع سلات غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 5:04 مساءً, 16 مايو 2020 م المناطق - الرياض وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,068 سلة غذائية على النازحين والأسر الأشد فقرًا في قرية الشراجه بمديرية جبل حبشي التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 356 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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