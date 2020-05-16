السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية لمتضرري الفيضانات بالصومال

المناطق - الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت محافظة غلنسور بولاية جلمدغ في جمهورية الصومال الشقيقة، حيث جرى توزيع 400 سلة غذائية، تزن 36 طنًا، استفاد منها 2,400 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.

وأعرب محافظ محافظة غلنسور، حرسي محمد موسى عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذه المساعدات التي تساهم في تلبية احتياجات المتضررين.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد خصص 3,000 سلة غذائية للمتضررين من السيول في المحافظات التابعة لولاية جلمدغ يتم توزيعها على دفعات خلال الشهر الفضيل.

ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الجوهري والإنساني الذي تلعبه المملكة في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.