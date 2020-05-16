شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة القصيم: القبض على متهمين تورطا بجرائم سرقة المركبات والان نبدء بالتفاصيل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية، تمكنت - بفضل الله - من القبض على متهمين اثنين، ( سعوديي الجنسية في العقدين الرابع والخامس من العمر )، بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة المركبات، وقد أقرا بذلك، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

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