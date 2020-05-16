، "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على الطائف والمويه وميسان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد تستمر حتى 9 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة ليوم غدٍ، تشمل: (الطائف، والمويه، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس