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ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 39473 حالة، توفيت منها 847 حالة، وتماثلت للشفاء 10880 حالة.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم: من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 15590 حالة في إقليم السند، و14201 حالة في إقليم البنجاب، و5678 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2457 حالة في إقليم بلوشستان.
وأضاف: توجد 921 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و518 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و108 حالات في إقليم كشمير الحرة.فيروس كورونا الجديد
باكستان: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز الـ39 ألف مصابوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-16
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 39473 حالة، توفيت منها 847 حالة، وتماثلت للشفاء 10880 حالة.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم: من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 15590 حالة في إقليم السند، و14201 حالة في إقليم البنجاب، و5678 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2457 حالة في إقليم بلوشستان.
وأضاف: توجد 921 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و518 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و108 حالات في إقليم كشمير الحرة.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
06:15 PM
وفاة 847 شخصًا بالفيروس وتعافي 10880 حالة
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 39473 حالة، توفيت منها 847 حالة، وتماثلت للشفاء 10880 حالة.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم: من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 15590 حالة في إقليم السند، و14201 حالة في إقليم البنجاب، و5678 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2457 حالة في إقليم بلوشستان.
وأضاف: توجد 921 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و518 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و108 حالات في إقليم كشمير الحرة.
، باكستان: حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز الـ39 ألف مصاب ،
المصدر : الخليج 365
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