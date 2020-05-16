، "فرجت".. سداد مديونيات 610 مستفيدين في يومها العاشر.. بقيمة 39.9 مليون ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، عن سداد مديونية 610 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة "فُرجت" في يومها العاشر، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها ( 39,926,259 ) ريالاً.

وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.فرجت