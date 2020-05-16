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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، عن سداد مديونية 610 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة "فُرجت" في يومها العاشر، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها ( 39,926,259 ) ريالاً.
وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.فرجت
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 06:32 PM
أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، عن سداد مديونية 610 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة "فُرجت" في يومها العاشر، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها ( 39,926,259 ) ريالاً.
وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
، "فرجت".. سداد مديونيات 610 مستفيدين في يومها العاشر.. بقيمة 39.9 مليون ريال ،
المصدر : الخليج 365
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