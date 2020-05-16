، 5290 فرداً يستفيدون من حملة "لأنهم يستحقون" بالشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - فعالياتها تهدف لدعم أبطال الأمن والصحة بـ"جائحة كورونا

استفاد 5290 فرداً من حملة "لأنهم يستحقون" التي أطلقتها جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر في ظل جائحة كورونا لدعم ومساندة رجال الأمن والممارسين الصحيين بالمنطقة الشرقية إضافة لمساعدة العمالة المتضررة.

جاء ذلك بالتعاون مع العديد من القطاعات الأمنية والمستشفيات بالخبر والدمام وكذلك الداعمين من القطاع الخاص والمتطوعين.

وقالت رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية نعيمة الزامل: حملة "لأنهم يستحقون" جاءت بهدف دعم ومساندة أبطال الأمن والصحة بمختلف مواقعهم الميدانية وبالمستشفيات باعتبارهم خط الدفاع الأول لحماية المجتمع في ظل جائحة كورونا.

وأشارت إلى توزيع الحملة وجبات الإفطار يومياً لرجال الأمن والصحة طوال شهر رمضان، وكذلك العمالة المتضررة خلال هذه الأزمة وتقديم الهدايا للنزلاء بالمحاجر الصحية وإرسال رسائل شكر وتقدير للممارسين الصحيين بمختلف مواقعهم.

وأضافت: حملة "لأنهم يستحقون" استفاد منها 5290 فرداً من أبطال الأمن والصحة منذ بداية شهر رمضان، إضافةً للعمالة المتضررة، فيما تعاونت الجمعية خلالها مع عدد من الشباب المتطوعين الذين تم استقطابهم من الوحدة الشبابية بالجمعية من خلال منصة العمل التطوعي مقدمين جهوداً كبيرة في سبيل نجاح برامج الجمعية وتحقيق أهدافها.

ووجهت "الزامل" شكرها لداعم إفطار أبطال الصحة أسرة عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ولداعم إفطار أبطال الأمن الشيف منصور اسماعيل، وفريق رزق التطوعي الذي تكفل بتوزيع وجبات العمالة المتضررة.

وقالت: الحملة شملت العديد من الجهات مثل مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر والمجمع الطبي بالدمام والمستشفى الميداني في بيوت الشباب وكذلك هيئة الهلال الأحمر السعودي بالثقبة، إضافة لرجال الأمن الموجودين بالنقاط التفتيشية ومواقع مناوباتهم بفترة منع التجول بالخبر والذين وزعت عليهم قبل شهر رمضان الحقائب الوقائية وصناديق المرطبات.